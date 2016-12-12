Общие расходы на оборону России в государственном бюджете превысили траты на образование. Об этом пишет «РБК», которое провело расследование расходов бюджета.

В 2015 году на военных выделили 3,4 триллиона рублей, а на образование — 3,2 триллиона рублей. В 2016 году на военные нужды пошло 3,8 триллиона рублей против 3,4 триллиона рублей на образование.

Также «РБК» отмечает, что расходы по подразделу «Общее образование» с 2012 по 2019 год урезали почти в десять раз: с 128 до 14 миллиардов рублей. Также в 25 раз уменьшились федеральные расходы на дошкольное образование с 2013 по 2019 год: с 77 до 2,9 миллиарда рублей. Федеральные расходы на среднее профессиональное образование с 2011 по 2019 год уменьшились в 7,5 раза: с 53 до 7 миллиардов рублей.​