Московские поликлиники начали работать шесть дней в неделю из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

«В департаменте здравоохранения города Москвы начал работу оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в городе. Все столичные городские поликлиники (детские и взрослые) переходят на шестидневную рабочую неделю с 08:00 до 20:00 с увеличением времени приема вызовов на дом по детской сети до 17:00», — заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что все медицинские организации города обеспечили двухнедельным запасом противовирусных препаратов. Организованы дополнительные места для пациентов с ОРВИ и гриппом, а также реанимационные койки для больных с осложненным течением болезни.