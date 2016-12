Журнал The New Times больше не будет продаваться в розницу. Об этом сообщила главный редактор издания Евгения Альбац в колонке в NT.

«Подписка останется единственной возможностью читать тот журнал, к которому вы привыкли», — сообщила Альбац. По ее словам, о такое решение принято ради снижения издержек. При этом некоторое время журнал можно будет найти в киосках на вокзалах и в аэропортах.

Журнал The New Times имеют длинную историю: он начал выходить под названием «Новое время» в 1959 года. В советские времена «Новое время» выделялось на общем фоне отсутствием жесткой критики Запада.

С 2007 года издание выходило под названием The New Times. В ноябре 2013 года Евгения Альбац, которая тогда стала главным редактором журнала, в обращении к читателям заявила: «Единственным владельцем журнала будет гражданское общество России… И в этом — уникальность The New Times: он станет первым общественным журналом в стране».