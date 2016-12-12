Заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» историк Никита Соколов собирается подать в суд на режиссера Никиту Михалкова за его высказывания в адрес учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя центра Елену Волкову.

«Как человек, как руководитель Вольного исторического общества он хочет осуществить свои права», — пояснила Волкова.

Отмечается, что Соколов подаст в суд на Михалкова как частное лицо, а не как представитель музея. При этом сам центр не собирается судиться с режиссером.

Волкова также подчеркнула, что в открытом письме Михалкова Наине Ельциной, шла речь о том, что историк Никита Соколов «призывает именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и „власовцев“». Эти слова Соколов считает клеветой, что и намерен доказать в суде.

9 декабря режиссер Никита Михалков заявил, что «в Елицин центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». Режиссер призвал сменить вектор деятельности пространства, сравнив его работу с ядом.