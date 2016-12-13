Адвокаты российского художника-акциониста Петра Павленского пожаловались в Европейский суд по правам человека на приговор суда по делу о поджоге двери здания ФСБ в Москве. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По мнению защиты, приговор, вынесенный активисту Мещанским районным судом Москвы, имеет политическую подоплеку, как и все это дело, направленное на то, чтобы ограничить свободу слова художника. В частности, в обращении подчеркивается, что целью акции была не порча имущества или особо ценных охраняемых объектов, а символическое выражение художественного и политического мнения Павленского в формате перфоманса, который «находится в одной линии с уличным искусством Бенкси». При этом адвокаты в очередной раз подчеркнули, что сожженная дверь была сделана только в 2008 году, является копией и никак не может быть объектом культурного наследия.

ЕСПЧ обращение защиты Павленского пока не коммуницировал.

Художника-акциониста Петра Павленского задержали и арестовали после того, как 9 ноября 2015 года он поджег входную дверь в главное здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади. Свою акцию художник назвал «Угрозой», заявив, что ФСБ «действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 миллионами человек», превращая их из свободных людей в «слипшуюся массу разрозненных тел». В итоге его признали виновным по части 1 статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» и приговорили к штрафу и выплате компенсации ущерба. Защита Павленского уже обжаловала приговор.