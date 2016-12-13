Полиция и Минздрав выявили хищения бюджетных средств при реконструкции одного из корпусов Института социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщение которой опубликовано на сайте МВД.

По ее словам, в 2013 году институт заключил договор подряда со строительной компанией на ремонт корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз. «Противоправная схема хищения реализовывалась путем изготовления подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные и недостоверные сведения об объемах и качестве якобы выполненных работ на сумму более 44 миллионов рублей», — утверждает Волк.

На институт заведено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК РФ). Руководителей подрядных организаций заключили под стражу по решению суда, бывший главный инженер института имени Сербского помещен под домашний арест.