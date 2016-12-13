Оппозиционера Ильдара Дадина этапировали из сегежской исправительной колонии № 7 в Карелии в Вологду, а затем, предположительно, в Киров. Об этом он сообщил в письме своей жене Анастасии Зотовой от 4 декабря, находясь в одном из вологодских СИЗО.

Зотова подчеркивает, что нынешнее местонахождение Дадина до сих пор неизвестно. Ранее сотрудники ФСИН обещали сообщить эту информацию одному из родственников не позднее десяти дней со дня прибытия заключенного в новую колонию.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

5 декабря стало известно, что «по решению Москвы» Дадина этапировали из Сегежи «в неизвестном направлении». При этом во ФСИН отказались раскрыть данные о его местонахождении.