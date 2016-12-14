Арбитражный суд Москвы вернул телеканалу «Пятница» иск против пользователей Facebook, раскритиковавших программу «Ревизорро». Об этом рассказал один из ответчиков по заявлению — Илья Вытяжнов.

По его словам, телеканал нарушил правила подачи иска. В данном случае речь идет о статье 125 Арбитражного процессуального кодекса.

«Действующее законодательство не позволяет предъявлять исковые заявления по такой категории споров, не определив как минимум круг ответчиков, их местонахождение или место жительства. Кроме того, истец обязан при подаче искового заявления сформулировать конкретные требования истца к ответчику, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них со ссылкой на законы», — пояснил Вытяжнов.

Представитель «Пятницы» Наталья Абрамочкина уже заявила агентству «РБК», что телеканал подаст заявление повторно, указав все недостающие данные. «Этот кейс в любом случае будет реализовываться. Такая задача перед юридическим департаментом стоит», — добавила она.

12 декабря стало известно, что телеканал «Пятница», входящий в холдинг «Газпром-медиа», подал иск о защите деловой репутации против 20 пользователей Facebook, раскритиковавших программу «Ревизорро» с Еленой Летучей, в частности — выпуск о проверке московского ресторана «Одесса-мама».

«Я хочу, чтобы люди поняли, что нельзя безнаказанно публично писать, что мы берем взятки. Нельзя безнаказанно угрожать Летучей — обещать отрезать ей голову и выпустить кишки», — пояснял причины подачи иска гендиректор канала Николай Картозия.