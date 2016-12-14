Российское общественное движение «Антимайдан» просит оппозиционного политика и главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального раскрыть свои доходы. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении The Village.

Накануне Навальный заявил, что намерен выдвигаться в президенты в 2018 году. «Учитывая, что выборы президента еще официально не объявлены, отказ блогера-кандидата Навального опубликовать эту информацию можно и нужно расценивать как попытку оказать давление на суд, занимающийся в данный момент пересмотром дела „Кировлеса“, по которому Навальный был признан виновным», — говорится в сообщении.

Авторы письма предупреждают, что если в течение десяти дней блогер не проинформирует общественность об источниках своих доходов, то движение «Антимайдан» обратится за информацией в правоохранительные органы и налоговую инспекцию.

В октябре 2013 года Алексея Навального приговорили к условному сроку пять лет по делу «Кировлеса». Если решение суда не отменят, то его судимость будет погашена только в 2023 году — через пять лет после условного срока. В таком случае в соответствии с действующим законодательством политик сможет баллотироваться в президенты только в 2033 году — через десять лет после погашения судимости. Исправить ситуацию может пересмотр дела, который сейчас идет в Кирове.