Обновление: Добавлена информация о восстановлении сервиса

В работе почтового сервиса «Яндекса» днем 14 декабря возникли проблемы, на что обратили внимание пользователи в социальных сетях. Наличие неполадок подтвердил «РБК» пресс-секретарь компании «Яндекс» Дмитрий Горчаков.

«Мы подтверждаем, что есть обращения от пользователей в службу поддержки, и обо всех случаях нам известно, мы работаем», — сказал Горчаков. Однако он не подтвердил и не опроверг данные, что сбои в работе «Яндекс.Почты» вызваны DDoS-атаками.

UPD (18:00): Работа почтового сервиса «Яндекса» восстановлена в полном объеме, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу. Отмечается, что «все письма, ожидавшие отправки, будут доставлены и не потеряются».

Во время выборов американского президента 9 ноября другой сервис компании — «Яндекс.Новости» — также работал с перебоями.