Обновление: появилась информация о задержанных

В квартире на юго-западе Москвы утром 15 декабря сотрудники правоохранительных органов обезвредили и изъяли взрывное устройство. Об этом со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах сообщает РИА «Новости».

«Взрывное устройство обезврежено в квартире на десятом этаже. Всего были эвакуированы 145 человек, из них 19 детей», — сказал собеседник агентства.

Источник агентства утверждает, что эвакуация произошла во втором подъезде 18-этажного жилого дома № 11 по улице Намёткина.

Очевидцы выкладывают фотографии дома в социальных сетях.

Официально информация об обнаружении взрывного устройства не подтверждается.

В то же время в ФСБ отчитались о задержании «диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Таджикистана и гражданина Молдовы, планировавших совершить серию резонансных террористических акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности».

UPD (14:20): В доме, где ранее нашли взрывное устройство, силовики задержали пятерых человек, сообщает РИА «Новости». Судя по видеозаписи и фотографиям задержания, речь идет о тех же людях, которые готовили теракты в Москве по заданию запрещенной организации «Исламское государство».

Среди задержанных есть женщина. Отмечается, что все задержанные — выходцы из Средней Азии.