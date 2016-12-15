Федеральная служба безопасности предотвратила в Москве серию терактов, которые готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ведомства.

«Пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Таджикистана и гражданина Молдовы, планировавших совершить серию резонансных террористических акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности», — заявили в ФСБ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых боевиков. По данным спецслужбы, эмиссар ИГ, от которого они получали приказы, объявлен властями Таджикистана в международный розыск. У задержанных изъяли готовые к применению самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также «значительное количество взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности».

Ранее стало известно, что в жилом доме на юго-западе Москвы утром обезвредили и изъяли взрывное устройство. Из здания эвакуировали 145 человек.