Московский городской суд снизил сумму штрафа по делу Антона Носика с 500 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на корреспондента в зале заседаний. При этом приговор Носику остался в силе.

Суд выяснил, что наказание Носику избрали по последней редакции 282 статьи уголовного кодекса, предусматривающей штраф до полумиллиона рублей. Эта норма заработала летом 2016 года. Пост Носика, который стал причиной уголовного дела, опубликован в 2015 году. Поэтому Мосгорсуд пришел к выводу, что во время рассмотрения дела в Пресненском райсуде произошла ошибка.

Во время заседания защитник Носика Сергей Бадамшин отмечал, что в проведенных судом первой инстанции исследованиях не содержится признаков психологических и лингвистических унижений по отношению к представителям каких-либо групп. По его словам, в Сирии не обнаружили ни одного свидетеля, который смог бы подтвердить, что слова Носика направлены на возбуждение против него ненависти и вражды. В связи с этим адвокат требовал отменить приговор.

Дело против Носика возбудили из-за поста под заголовком «Стереть Сирию с лица земли» и его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по поводу бомбардировок страны. По мнению следствия, слова Носика возбуждают ненависть по национальному признаку. В его выступлении на радио эксперты также нашли «лингвистические и психологические признаки возбуждения розни». 3 октября суд признал его виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей.