В здание «Театра.doc» в Малом Казенном переулке приходили полицейские с требованием предоставить им документы. Об этом The Village рассказала директор театра Елега Гремина.

«Ну, они приходили в театр, требовали документы. У нас в театре ничего нету, потому что театр — не офис», — рассказала Гремина.

Она также добавила, что после запроса отделения внутренних дел по Басманному району предоставить уставные документы обратилась к адвокатам.

«По следам моей публикации в Facebook уже какие-то адвокаты предложили свои услуги и дали такой комментарий, что это такие противоправные требования, что никакие устные просьбы (о предоставлении документов. — Прим. ред.) — это все недействительно. Должен быть письменный запрос, обоснование и так далее. В дальнейшем [полицейские] будут общаться с адвокатами», — добавила директор театра.

15 декабря Гремина опубликовала у себя в Facebook запись о том, что к ней обратился сотрудник ОВД «Басманное», который заявил, что начальник отделения Вадим Ковтун «срочно просит» предоставить уставные документы театра — устав, ИНН, ОГРН, договор аренды. На просьбу объяснить это требование сотрудник ответил, что он не знает, и «у вас же это, антироссийские спектакли идут».

«Замечу, что каждый раз, когда менты начинали интересоваться нашими документами, это кончалось атакой властей на театр. Так что не исключено, что нас хотят поздравить — то ли с Новым годом, то ли с 15-летним юбилеем театра в феврале», — подчеркнула Гремина.

Это не первая конфликтная ситуация с «Театром.doc» за последнее время. В конце октября художественному руководителю театра Михаилу Угарову не дали улететь в Берлин из Шереметьева.