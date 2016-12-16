Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о необходимости введения педагогической тайны, то есть ответственности педагога за разглашение каких-то сведений о здоровье ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда педагог не знает о том, чем болеет ребенок, какое у него заболевание, не может своевременно принять некие меры. Но здесь, безусловно, право родителей решать, стоит ли кому-то говорить о заболевании ребенка или не стоит. И, безусловно, это такой очень дискуссионный вопрос, который нужно решать совместно. Мы вышли на тот этап, когда его нужно решать», — сказала Кузнецова.

В свою очередь, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева сообщила, что она уже выступала с инициативой введения педагогической тайны. «Мы предложили инициативу, чтобы все-таки была введена на законодательном уровне ответственность родителей за информированность школы о здоровье ребенка», — заключила Батышева.