В «Левада-центре» заявили, что опубликованные ими ранее данные о том, что у 29 % россиян ухудшилось отношение к президенту страны, ошибочны. Об этом говорится на сайте аналитического центра.

«Ошибка вызвана тем, что в самой анкете позитивные варианты ответов („улучшилось“) и негативные варианты ответов („ухудшилось“) периодически меняют свое положение», — заявил директор центра Лев Гудков.

Таким образом, у 29 % россиян отношение к Путину улучшилось, у 14 % — ухудшилось, уточняется в сообщении.

13 декабря «Левада-центр» обнародовал результаты опроса об отношении россиян к президенту России Владимиру Путину. Согласно результатам, 29 % респондентов заявили, что их отношение к главе государства ухудшилось, а 14 % — что, наоборот, улучшилось.