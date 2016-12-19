Центральная избирательная комиссия и региональные избиркомы смогут не соблюдать требования закона о госзакупках при заключении контрактов на обеспечение федеральных выборов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки были приняты еще 16 декабря без предварительного обсуждения голосами фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Предполагается, что Совет Федерации и президент России их также поддержат.

В таком случае ЦИК и региональные комиссии смогут заключать контракты, необходимые для проведения выборов президента и депутатов Госдумы, по своему собственному регламенту, но в пределах предусмотренной бюджетом сметы и установленных законом сроков.

Опасность не уложиться с подготовкой выборов в срок и послужила основанием для рассмотрения поправок. Решение о назначении выборов президента принимается за 100–90 дней до дня голосования, а до этого распоряжаться деньгами, выделенными на кампанию, нельзя. При этом в законе о госзакупках значатся около десяти позиций, единственного поставщика по которым определяет правительство. Например, это касается изготовления бюллетеней. С учетом длинных зимних праздников, которые выпадают как раз на период проведения кампании, исполнение всех предусмотренных законодательством процедур могло бы сорвать выборы.

Следующие выборы президента в России запланированы на 11 марта 2018 года. Предполагалось, что они могут пройти и досрочно уже в 2017 году, так как бюджет ЦИК на этот период в 4,6 раза больше, чем на 2018 год. Однако власти пояснили, что подготовка к выборам начинается заранее, с чем и связана такая разница в суммах.