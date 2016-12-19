Значительная часть нарушений, за которые страховые компании штрафуют медицинские организации, оказалась не связана с качеством оказываемой ими помощи. Об этом сообщили в Счетной палате.

По данным ведомства, 43 % нарушений за 2015 год пришлись на орфографические и синтаксические ошибки медицинского персонала, а также непонятный почерк в документах. За это страховщики взыскали с больниц 30,5 миллиарда рублей. Эти деньги в итоге не пошли на оплату медицинской помощи населения, что, по мнению представителей Счетной палаты, свидетельствует о неэффективности существующей системы.

Еще 53 % выявленных нарушений связаны с недостаточным качеством медпомощи, в частности с несоблюдением порядков и стандартов ее оказания. Однако по некоторым болезням такая документация отсутствует в принципе. Каким именно образом страховщики выявляли нарушения, не уточняется, так как они предоставляют в ФОМС уже обобщенные данные. Сумма штрафов за эти нарушения составила 32,4 миллиарда рублей.

Доля нарушений, связанных с недоступностью медицинской помощи населению, оказалась мизерной 0,08 %. В денежном выражении на эту категорию пришлись 6,9 миллиарда рублей штрафов.

В целом за 2015 год страховщики выявили более 2,8 миллиона нарушений в сфере здравоохранения. Общая сумма штрафов по ним, по данным Счетной палаты, составила 71,8 миллиарда рублей. Во Всероссийском союзе страховщиков утверждают, что она меньше — 67,3 миллиарда.

Сейчас в России работают 56 страховых медицинских организаций. Большинство из них находятся в Москве и Московской области. С 2012 года совокупная прибыль участников рынка увеличилась вдвое. По итогам 2015 года она составила 3,5 миллиарда рублей.