В Симферополе представили новый логотип Крыма «Я. Крым. Точка притяжения». Его изображение опубликовало интернет-издание «Крым.net».

«Этот брендлайн имеет два уровня. „Я.Крым“ — это <…> некая персонализация Крыма. Крым как бы говорит от собственного лица. „Точка притяжения“ при этом означает поиск так называемых „крымских магнитов“», — рассказала председатель Крымской организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова, передает РИА «Новости». Степанова уточнила при этом, что буква «Я» содержит очертания Крыма.

Весной 2015 года министерство курортов и туризма Республики Крым объявило конкурс на создание туристского бренда Крыма, в котором могли участвовать как простые граждане, так и юридические лица. Тогда логотип Крыма по собственной инициативе сделала дизайн-студия Артемия Лебедева.