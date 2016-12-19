Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу на законность приговора активисту Ильдару Дадину, осужденному на три года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов или пикетирования. Об этом сообщает ТАСС.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.

2 декабря «по решению Москвы» Дадина этапировали из Сегежи «в неизвестном направлении». При этом во ФСИН отказались раскрыть данные о его местонахождении.