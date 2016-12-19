Обновлено: Опубликован комментарий МЧС

На улице Лобачевского горит один из лечебных корпусов больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

«Пожар произошел в лечебном корпусе больницы номер 31 на улице Лобачевского. В здании корпуса сильное задымление, идет эвакуация людей», — говорится в сообщении. На место происшествия работают сотрудники МЧС.

UPD (18:52): Дежурный МЧС заявил в комментарии The Village, что в здании произошло задымление без возгорания. Также он опроверг сообщение об эвакуации людей.