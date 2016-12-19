Посольство и консульство Турции в 7-м Ростовском переулке в Москве взяли под усиленную охрану после убийства российского посла в Анкаре 19 декабря. Об этом со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

«Здание посольства Турции, а также консульства Турции в Москве взято под усиленную круглосуточную охрану», — утверждает источник агентства.

По его словам, также планируется усилить охрану Турецко-российского культурного центра в Москве.

«Охрана усилена с целью недопущения каких-либо провокаций», — озаявил источник. Он добавил, что на место прибыли усиленные наряды полиции, а также сотрудники ОМОН Росгвардии по Москве.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве The Village отказались комментировать информацию об этом. Сотрудники посольства оказались недоступны для комментариев.

19 декабря в турецкой Анкаре во время открытия выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

В дипломата несколько раз выстрелил молодой человек в костюме, пришедший на выставку в качестве охранника или полицейского. Его убили в результате перестрелки с полицией.