Кремль больше не рассматривает сценарий с участием оппозиционера Алексея Навального в выборах главы страны в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к президентской администрации.

По их словам, некоторое время назад допуск Навального к выборам действительно обсуждался в Кремле как вариант привлечь дополнительное внимание к кампании, но теперь такой сценарий признан вредным.

«Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5 или 10 %. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», — рассказал один из источников.

По данным телеканала, теперь в Кремле ищут другие способы повышения явки — например, с помощью референдумов в регионах.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что Кремль, наоборот, отнесся к новостям об участии Навального в президентской гонке положительно, так как это могло бы помочь в легитимизации результатов выборов.

Официально администрация президента занимает нейтральную позицию. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Кремль «никак» не относится к идее Навального участвовать в выборах 2018 года.

13 декабря Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. На проведение своей предвыборной кампании он планирует собрать миллиард рублей с помощью краудфандинга.

В октябре 2013 года Навального приговорили к условному сроку в пять лет по делу «Кировлеса». Если решение суда не отменят, то его судимость будет погашена только в 2023 году — через пять лет после условного срока. В таком случае в соответствии с действующим законодательством политик сможет баллотироваться в президенты только в 2033 году — через 10 лет после погашения судимости. Исправить ситуацию может пересмотр дела, который сейчас идет в Кирове.