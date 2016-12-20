Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке индексации материнского капитала до 1 января 2020 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон временно приостанавливает действие нормы о ежегодном увеличении суммы материнского капитала для компенсации инфляционных потерь.

В пояснительной записке к нему указано, что это потребовалось из-за сложившейся в стране финансово-экономической ситуации.

Программа выплаты материнского капитала в России позволяет женщинам, родившим или усыновившим больше одного ребенка, получить сертификат на определенную сумму. В 2007 году она составляла 250 тысяч рублей, а к 2015 году увеличилась на 81,2 % — до 453 тысяч. Затем индексацию материнского капитала временно приостановили из-за кризиса. Деньги можно направить на оплату образования ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии или на погашение ипотечных кредитов. Чаще всего выбирают последний вариант.