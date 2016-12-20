Экс-депутаты Госдумы, до сих пор занимающие служебное жилье в Москве вопреки установленным правилам выселения, заявили о готовности судиться с властями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам зампредседателя думского комитета по регламенту Михаила Романова, судебные разбирательства позволят экс-депутатам не освобождать помещения на законных основаниях еще как минимум полгода. Иски на выселение планируется подать до конца декабря.

Романов уточнил, что служебным жильем все еще пользуются 18 бывших парламентариев. Семь из них — от КПРФ: Роберт Кочиев, Михаил Заполев, Виктор Гончаров, Николай Паршин, Борис Иванюженков, Владимир Бессонов и Сергей Мамаев. Еще четыре — от ЛДПР: Максим Шингаркин, Роман Худяков, Владимир Таскаев и Ирина Чиркова, которая ушла из фракции еще до окончания срока работы прошлого созыва. Столько же — от «Справедливой России»: Александр Четвериков, Александр Романович, Геннадий Носовко и Сергей Доронин. Также в списке оказались три представителя от «Единой России» — Тимур Акулов, Михаил Яшин и Антон Романов. При этом некоторые политики в силу семейного положения занимают не по одной квартире.

Кто именно из экс-депутатов заявил о готовности довести дело до суда, не уточняется.

В связи с переносом выборов в Госдуму в 2016 году с декабря на сентябрь у парламентариев, не прошедших в седьмой созыв, оставалось право пользования служебным жильем по 4 декабря включительно. Учитывая, что 5 октября новый состав официально стал легитимным, у экс-депутатов было как минимум два месяца, чтобы решить проблемы с жильем, но многие из них этого так и не сделали. По состоянию на 6 декабря в служебных квартирах все еще проживали 86 бывших парламентариев, из-за чего новых избранников пришлось разместить в гостиничных номерах.