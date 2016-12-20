Центр управления полетами в подмосковном Королеве обокрали на 314,9 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

В 2013 году ЦНИИмаш, на территории которого находится ЦУП, заключил контракт о проведении реконструкции и технического перевооружения трех корпусов центра с госпредприятием «Спецстройтехнологии». Его сумма составила 838,7 миллиона рублей. 314,9 миллиона из них в 2014 году перечислили субподрядчику — компании «Дельта-Строй», которая в итоге так и не выполнила работы.

По версии следствия, стороны сделки изначально знали, чем обернется их сотрудничество. Они вступили в преступный сговор именно для того, чтобы похитить часть денег мошенническим путем.

Представители «Спецстройтехнологий» с этой версией не соглашаются. В компании уверяют, что уже взыскали с сорвавшего реконструкцию ЦУПа подрядчика 300 миллионов рублей через суд. Еще 14,9 миллиона будут перечислены в ближайшее время. При этом госконтракт уже расторгнут.

Несмотря на это, Басманный суд Москвы уже арестовал главу компании «Дельта-Строй» Александра Осипова и его сотрудника Алексея Тигиева на два месяца. Они проходят подозреваемыми по делу о крупном мошенничестве.