Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда на 300 рублей с 1 июля 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

МРОТ повысят с нынешних 7,5 тысячи рублей до 7,8 тысячи рублей. В прошлый раз эту цифру увеличивали 1 июля 2016 года. Тогда повышение составило 1 300 рублей.

Предполагается, что повышение зарплаты коснется 930 тысяч человек, из которых 70,4 % работают в государственных и муниципальных учреждениях.