Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и распространения пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с долей этилового спирта больше 25 %. Об этом говорится в списке поручений на сайте Кремля.

Президент поручил ввести обязательную маркировку для такой продукции, а также усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере ее производства и продажи. Эти поручения должны исполнить к 1 июля 2017 года.

Также президент поручил к 31 марта 2017 года подготовить доклад с предложениями о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, которые предусматривают изменение «действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя».

Ответственным за исполнение этого поручения назначен председатель российского правительства Дмитрий Медведев.

19 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал ужесточить контроль за реализацией «всякого рода спиртосодержащей продукции» после смерти от отравления нескольких десятков людей в Иркутской области. К 21 декабря количество людей, погибших от отравления спиртосодержащей продукцией, достигло 60 человек. В Минздраве сообщают, что отравление вызвали метиловый спирт и антифриз, которые нашли в изъятых полицией почти 2 тысячи бутылок концентрата для ванн «Боярышник».