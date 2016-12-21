Судебный департамент при Верховном суде России сообщил, сколько по стране за год вынесено приговоров по делам о госизмене и шпионаже. Об этом сообщает РИА «Новости».

16 приговоров вынесено за год в России

по делам о госизмене и шпионаже



Из них 13 человек были осуждены за госизмену (статья 275 УК РФ), три — за шпионаж (статья 276 УК РФ). Все осужденные получили реальные сроки лишения свободы. При этом свою вину признал лишь один из подсудимых, сообщили в судебном департаменте.