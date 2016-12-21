Россия намерена с 22 декабря приостановить воздушное сообщение с Таджикистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минтранса России.

Такое решение вызвано отказом местных властей разрешить полет российской авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд — Жуковский. В Минтрансе считают, что отказ властей Таджикистана разрешить полет из-за отсутствия паритета не является правомочным. «Ни единого упоминания о „паритете“ в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между Россией и Таджикистаном нет», — сказали в ведомстве, подчеркнув, что не считают этот термин юридическим.

Министерство напомнило о том, что в ноябре Таджикистан согласился с назначением российских авиакомпаний «Ямал» и «Уральские авиалинии» на маршрутах между Москвой, Душанбе и Худжандом. «Уральские авиалинии» начали выполнять полеты в ноябре. Однако, как уточнили в Минтрансе, когда начать перевозки по этим линиям захотел «Ямал», таджикская сторона отказалась выдать разрешение на них.

Российские власти в конце осени уже грозили прекратить сообщение с Таджикистаном из-за нежелания согласовывать полеты из аэропорта Жуковский, однако тогда сторонам удалось мирно решить вопрос.