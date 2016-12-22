Министр обороны Сергей Шойгу заявил о ликвидации подведомственного Федерального агентства по специальному строительству. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Шойгу, идет серьезная реформа военно-строительного комплекса. «Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования. Для этого проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется», — объявил Шойгу.

Спецстрой заменят восемью федеральными государственными унитарными предприятиями, которые будут строить специальные объекты министерства обороны.

По словам Шойгу, эта мера позволит исключить появление посредников при реализации контрактов по строительству.

В ноябре сообщалось, что президент России Владимир Путин хотел упразднить Спецстрой из-за большого количества претензий к срокам выполнения работ и их качеству. Агентство возводило казарму в Омске, при обрушении которой в 2015 году погибли 24 человека. Также Спецстрой отвечал за строительство космодрома Восточный, сроки сдачи которого многократно срывались.