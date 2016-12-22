Депутаты Госдумы предложили приравнять срывы выставок и спектаклей, а также осквернение произведений искусства к административным правонарушениям. Соответствующий законопроект опубликован на сайте органа.

Авторы законопроекта предлагают дополнить КоАП статьями «Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» (20.35) и «Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма» (20.36). За нарушение этих статей предполагается наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 120 часов.

Законопроект внесли депутаты от «Единой России», в документе указано, что среди них были Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Марат Сафин и Сергей Боярский.

В пояснительной записке к законопроекту в качестве примеров приведены инциденты на выставке фотографа Джока Стёрджеса «Без смущения» в Центре фотографии имени братьев Люмьер и на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже. Авторы считают, что срывавшие выставки совершали «явно противоправные действия», однако к ответственности их не привлекли из-за отсутствия состава преступления. «Напротив, участники агрессивных действий в отношении произведений искусства бравировали совершенными поступками, действиями, которые являются в обычном понимании вандализмом», — прокомментировали авторы проекта.

Наказание за срывы выставок предложил ввести президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что «любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку, абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона».