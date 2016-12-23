Россия временно отложила снятие запрета на импорт турецких овощей — баклажанов, перца, салата и кабачков — на местный рынок. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал агентству «Интерфакс».

По его словам, для начала России и Турции необходимо разработать механизм фиксирования поставок с конкретных предприятий, в особенности — их объемов. «Может получиться так, что мы „откроем“ одно предприятие, а под его видом привезут с другого», — пояснил чиновник.

Переговоры с турецкой стороной продолжаются.

В конце 2015 года Россия ввела против Турции санкции из-за отказа Анкары извиниться за инцидент со сбитым российским бомбардировщиком Су-24. Под запретом оказалась поставка турецких товаров: фруктов, овощей, мяса птицы и соли. В июне 2016 года отношения между странами начали налаживаться. В октябре российское правительство решило снять запрет на ввоз турецких апельсинов, мандаринов, персиков, абрикосов и слив.