Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала причину вспышек массового употребления нелегального алкоголя в отдельных городах страны. Ее слова приводит агентство RNS.

Достаточно закрыть одно производство, которое было градообразующим, и, соответственно, закрыть большое количество рабочих мест одномоментно, и все эти люди через месяц-полтора начинают злоупотреблять различными бытовыми вредностями Вероника Скворцова, министр здравоохранения России

Скворцова отметила, что фактически злоупотребление спиртным относится к числу социально-экономических проблем. По ее словам, в 22 регионах России ситуация с алкоголизацией населения складывается особо тревожная.

Одновременно с этим Скворцова подчеркнула, что массовое отравление спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области было вызвано не с потреблением алкоголя как такового, а тем, что в продаже оказался метанол.

«Отсутствует вообще регламент по техническому спирту в стране. И отсутствуют экспертизы жидкостей, которые содержат тот или иной спирт. Сейчас над этим работает комиссия правительства по алкогольному регулированию», — рассказала министр.

В середине декабря 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». Его вызвали метиловый спирт и антифриз, которые обнаружились в изъятых полицией почти 2 тысячах бутылок концентрата. К 23 декабря число погибших от отравления достигло 75 человек.

Из-за случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и распространения пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с долей этилового спирта больше 25 %. А премьер-министр страны Дмитрий Медведев потребовал изъять весь «Боярышник» из продажи.