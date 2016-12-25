Российское министерство обороны опубликовало список пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту самолета Ту-154, разбившегося в Черном море возле Сочи.

На борту находилось 92 человека, включая девятерых телевизионных журналистов, исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как доктор Лиза, а также 63 участников Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Согласно предварительным данным, выживших в результате крушения самолета нет.

Муж Елизаветы Глинки подтвердил «Снобу» информацию о гибели супруги. Ранее утверждалось, что Глинка могла следовать на этом самолете только до Сочи, а затем решила не лететь в Сирию.

В фонде «Справедливая помощь» рассказали, что Глинка сопровождала гуманитарный груз для госпиталя в Латакии.

Источник «Интерфакса» назвал приоритетной версией техническую неисправность самолета, первый полет которого произошел 33 года назад. В Минобороны заявили, что самолет исправен, а управлял им опытный пилот.

Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека, включая журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» в качестве поздравления военнослужащих с новогодними праздниками.

Заведено уголовное дело.



На месте работают сотрудники министерства обороны и МЧС. Найдены тела четверых погибших.