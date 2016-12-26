Одно из медицинских учреждений министерства обороны назовут именем директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, находившейся на борту разбившегося Ту-154. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

О каком именно медучреждении идет речь, пока не уточняется.

Также о решении присвоить имя Глинки Республиканской детской клинической больнице в Грозном заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Доктор Лиза посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи», — написал он в своем блоге в Instagram.

Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, ансамбль песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала. Артисты должны были выступить с концертом на авиабазе Хмеймим в качестве поздравления военнослужащих с новогодними праздниками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий причин трагедии рассматриваются техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. По словам министра транспорта Максима Соколова, версию о теракте на борту Ту-154 пока не исключают, но и не будут учитывать как основную.

На месте крушения самолета работают сотрудники министерства обороны и МЧС. Найдены тела нескольких погибших. Их доставляют в Москву.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.