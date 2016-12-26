Для пересмотра «закона Димы Яковлева» американским властям потребуется предоставить России возможность отслеживать судьбу уже усыновленных американцами российских детей. Об этом уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в эфире программы «Поздняков» на НТВ.

Она пояснила, что если окажется, что с «нашими детьми» «все хорошо», то закон, запрещающий американцам усыновлять россиян, может быть пересмотрен или даже отменен. Однако пока более тысячи уже направленных в США запросов так и остались без ответа.

Ранее уполномоченный министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов также заявлял, что ограничения на усыновление российских детей американцами могут быть сняты «при каких-либо подвижках с американской стороны». О каких именно шагах идет речь, он не уточнял.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что «закон Димы Яковлева» оправдал себя и разговор о его отмене не ведется. По его словам, позиция Путина на этот счет не поменялась.

«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году. Он запрещает американским гражданам усыновлять детей из России и устанавливает ограничения на их въезд в страну. Свое название документ получил в память о погибшем по недосмотру российском мальчике, которого усыновили родители из США.