Детский омбудсмен назвала условие пересмотра «закона Димы Яковлева»
Для пересмотра «закона Димы Яковлева» американским властям потребуется предоставить России возможность отслеживать судьбу уже усыновленных американцами российских детей. Об этом уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в эфире программы «Поздняков» на НТВ.
Она пояснила, что если окажется, что с «нашими детьми» «все хорошо», то закон, запрещающий американцам усыновлять россиян, может быть пересмотрен или даже отменен. Однако пока более тысячи уже направленных в США запросов так и остались без ответа.
Ранее уполномоченный министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов также заявлял, что ограничения на усыновление российских детей американцами могут быть сняты «при каких-либо подвижках с американской стороны». О каких именно шагах идет речь, он не уточнял.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что «закон Димы Яковлева» оправдал себя и разговор о его отмене не ведется. По его словам, позиция Путина на этот счет не поменялась.
«Закон Димы Яковлева» приняли в 2012 году. Он запрещает американским гражданам усыновлять детей из России и устанавливает ограничения на их въезд в страну. Свое название документ получил в память о погибшем по недосмотру российском мальчике, которого усыновили родители из США.
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