В Кремле прокомментировали высказывание журналистки Божены Рынски о гибели журналистов телеканала НТВ, которые находились на борту потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154. Об этом сообщает «Дождь».

В целом такие уродливые проявления сумасшествия, они поражают, особенно в такие дни. Абсолютно понятная самая жесткая реакция общественного мнения Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

25 декабря Божена Рынска написала пост в Facebook, в котором поблагодарила бога «за бонус в виде съемочной группы НТВошек» среди жертв авиакатастрофы. Впоследствии Рынска удалила пост, опубликовав другой: «Я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».

Самолет Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Заведено уголовное дело. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура.