Операторы президентских грантов подвели итоги последнего в 2016 году конкурса для неправительственных некоммерческих организаций. Его результаты опубликованы на официальном сайте конкурса господдержки ННО.

В частности, байк-клуб «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдостанова выиграл кремлевский грант в 3,1 миллиона рублей на проект «Славянский мир». Он заключается в проведении «мотоциклетных и автомобильных паломничеств, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии».

Еще 3 миллиона рублей направили на патриотический автопробег от Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Его маршрут проходит от Калининграда до острова Русский. В программу включен показ спектакля «Молодая гвардия», который должен объединить народ России вокруг подвига молодогвардейцев.

В свою очередь, пермская организация «Социатива» выиграла почти 9 миллионов рублей на забег «Москва — Пекин: навстречу будущему», который проведет российский ультрамарафонец Александр Капер, уже участвовавший в марафонах в Грозном и в районе Донбасса. Цель забега авторы заявки не указали.

Еще 3 миллиона рублей получит «Бессмертный полк России». Эти деньги пойдут на создание всероссийской горячей линии для противодействия «политике информационной войны и манипулятивным технологиям, нацеленным на негативную переоценку событий и итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны».

Заявки принимались с августа по октябрь 2016 года. В общей сложности в адрес операторов поступило 4 634 обращения. Из них выбрали 365 проектов, которые получат поддержку.

Оценкой заявок занимались общественные организации «Гражданское достоинство», «Лига здоровья нации», «Союз пенсионеров России», «Союз женщин России», «Российский союз ректоров» и «Российский союз молодежи», а также представители фонда «Перспектива», благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и «Национальный благотворительный фонд».