Министр транспорта Максим Соколов заявил о «нештатной работе техники» на борту разбившегося над Черным морем Ту-154. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Причины отказа аппаратуры предстоит выяснить специально созванной технической комиссии. По словам Соколова, все необходимое для проведения экспертизы уже поднято со дна Черного моря. Предполагается, что новые данные появятся в январе 2017 года.

В свою очередь, в министерстве обороны заявили, что анализ параметрической информации пока не подтвердил сообщения об отказе техники, хотя о нештатной ситуации на борту сообщал и сам командир самолета. В ведомстве подчеркнули, что предположения о взрыве на борту также не подтвердились. Однако версию о теракте пока не снимают, так как самолет мог быть выведен из строя и другим способом.

Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов уточнил, что полеты самолетов типа Ту-154Б-2 приостановлены до первоначальных выводов комиссии. При этом он заявил, что затем их эксплуатация, скорее всего, продолжится.

Следовавший в Сирию Ту-154 разбился 25 декабря сразу после вылета из аэропорта Сочи. Он упал в Черное море. На борту самолета находились 92 человека, включая главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и журналистов каналов «Звезда», НТВ и Первого канала.