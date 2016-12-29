В Дагестане задержали семерых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», планировавших серию терактов в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ.

При обысках по местам проживания задержанных сотрудники спецслужбы изъяли большое количество огнестрельного оружия, гранат и боеприпасов, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.

По версии ФСБ, боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГИЛ. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.

В середине декабря ФСБ сообщила о предотвращении в Москве серии терактов, которые якобы также готовились по указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной в России группировки «Исламское государство». При задержании боевиков из дома, в котором находилась взрывчатка, эвакуировали 145 человек.