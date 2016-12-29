«Единая Россия» собирается отказаться от идеологических платформ партии, так как они больше не способствуют расширению электората. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о патриотической, консервативной и либеральной платформах, существование которых, по словам Евгения Ревенко, ответственного за идеологию «Единой России», многим гражданам оказалось в принципе непонятным. Сейчас базовые идеи, на которые опирается партия, и так изложены в ее программе, которую утвердили перед выборами в Госдуму.

Предполагается, что отказ от партийных платформ позволит «объединить людей». При этом в «Единой России» не боятся потерять либеральный электорат, так как он очень немногочисленный. По итогам выборов в Госдуму партии либерального толка набрали всего 4,1 % голосов избирателей.

Идеологические платформы «Единой России» формировались в 2005–2007 годах, когда в партии объединились представители разных политических взглядов. Сперва они разбились на два крыла — либералов и социал-консерваторов. Затем политики раздробились на четыре клуба: Государственно-патриотический, социально-консервативный клуб «Гражданская инициатива», либерально-консервативный «4 ноября» и Либеральный клуб. Сейчас в партии действуют три платформы — социально-консервативная, праволиберальная и патриотическая.