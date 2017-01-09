Дадин нашелся в колонии на Алтае
Оппозиционер Ильдар Дадин, о местонахождении которого не было известно более 37 дней, нашелся в исправительной колонии № 5 в Рубцовске в Алтайском крае. Об этом его жена Анастасия Зотова написала в своем микроблоге в Twitter.
Дадина этапировали из сегежской исправительной колонии № 7 в Карелии еще 2 декабря. 4 декабря он прибыл в Вологду, а затем, как выяснилось из его телефонного разговора с женой, провел больше месяца в Тюмени на пересылке. В Рубцовск он прибыл лишь 7 января.
По словам Зотовой, сейчас Дадин «физически хорошо себя чувствует, но переживает за тех, кто остался в сегежской колонии». В ближайшее время к нему приедут местный адвокат и юрист из Москвы — они подадут заявление на свидание оппозиционера с женой.
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов уже предложил обязать Федеральную службу исполнения наказаний оповещать родственников заключенных об их переводе в другую колонию. Также он считает, что Уголовно-исполнительный кодекс необходимо дополнить поправками о географии переводов, так как сейчас этот вопрос до конца не урегулирован.
7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.
В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.
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