Консульский отдел посольства США в Москве временно перестал выдавать визы. Причиной стала проблема с водоснабжением, сообщается на сайте учреждения.

При этом не уточняется, в чем заключаются проблемы с водоснабжением и их причины. «Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления. Отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы», — сообщили в консульском отделе.

При этом уточняется, что со срочными визовыми запросами надо обращаться по электронной почте. Всех визовых заявителей просят следить за обновлениями на сайте.