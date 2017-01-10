В Петербурге идет суд по так называемому закону Яровой: 44-летнему веб-программисту Дмитрию Угаю вменяют статью 5.26 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — осуществление миссионерской деятельности. Сотрудники полиции посчитали миссионерством лекцию о йоге, которую Дмитрий читал в октябре на фестивале Vedalife в лофт-проекте «Этажи». 9 января суд решил перенести заседание на следующий четверг: понадобилось вызвать оперуполномоченного Арсена Магомедова, который составлял протокол об административном правонарушении.

Максимум, что грозит Дмитрию Угаю, — 50 тысяч рублей штрафа. Однако дело о йоге является принципиально важным. The Village рассказывает, почему.

Суд

Во дворе дома 26 на 4-й Советской улице к трем часам дня выстроилась внушительная очередь. Журналисты едва ли не всех городских изданий, кришнаиты, экспаты из Индии, активисты (различаю в толпе известного завсегдатая протестных митингов Степаныча и молодого священника Александра Хмелева, участвовавшего в пикете за отмену 148-й статьи УК РФ) — не менее сотни человек. Кажется, ни один из пяти местных судебных участков никогда не видел такого ажиотажа.

Очередь движется медленно: на входе у всех дотошно исследуют содержимое сумок. «Да они специально, чтобы мы в зал не попали!» — возмущаются в толпе. Узкая лестница ведет в узкий коридор, оттуда — в небольшой зал. Все не помещаются, в зале плотно, как на «Василеостровской» в час пик.

Начинается заседание. Дмитрий Угай вину не признает. Подробно пересказывает историю своего задержания. Судью Жанну Кустанович больше всего интересует протокол об административном правонарушении, то ли составленный, то ли не составленный участковым уполномоченным 76-го отдела Арсеном Магомедовым.

— Как сотрудник полиции объяснил отсутствие протокола?

— Я спрашивал неоднократно, за что меня задерживают. Сотрудник сказал, что отпустит меня после того, как я подпишу определенные бумаги.

— Какие бумаги?

— Я просил меня с ними ознакомить. Сотрудник сказал, что ознакамливать меня с ними он не будет.

Выясняется, что пресловутый протокол за Угая подписал его адвокат Сергей Латышевский — причем его доверитель об этом не знал. Юрист поясняет: хотел, чтобы полиция предоставила хоть что-то; это, мол, был единственный способ. Суд заходит в тупик: нужны свидетельства участкового Магомедова. Заседание переносят на 18 января, 15:00.

— Я ожидал, что дело будет закрыто, что моя невиновность будет доказана, — расстроенно сообщает журналистам Дмитрий Угай на выходе из зала суда. — Посмотрим, что будет.

Лекция

40-минутная лекция Дмитрия Угая, состоявшаяся 22 октября на фестивале Vedalife в лофт-проекте «Этажи», выложена в интернет: вот запись на YouTube, а вот расшифровка.

«А вот, например, Иисус Христос — он йог или нет, как по-вашему? Он не в каком-то смысле, а он в самом прямом смысле йог», — говорит Угай. Минут через 20 к нему подходит молодой человек и просит завершить лекцию. Позже выяснится, что это сотрудник полиции в штатском.

В начале января Угай подробно рассказал, что с ним происходило в полицейском участке, а также до и после. Как сотрудники отказывались представиться, и только после угрозы звонка в прокуратуру один из них показал удостоверение на имя Магомедова Арсена Магомедовича. Как случайно оказавшийся на лекции юрист Сергей Латышевский (теперь он представляет интересы Угая) требовал составить протокол. Как Дмитрия отвезли в отделение на Лиговском и «убеждали подписать заранее составленные показания».

«В дежурной части среди сотрудников был один человек довольно интеллигентного вида. Не помню, в форме или нет. Этот человек спрашивал, каковы мои религиозные убеждения, как я отношусь к православию, есть ли у меня духовное имя, живу ли я дома или в храме. Было совершенно непонятно, какое отношение все это имеет к делу. Я отвечал ему, что верю в Кришну, но в данном случае это ни при чем: это мое глубоко личное дело — верить в Кришну, Будду, Ктулху или Макаронного Монстра», — позже вспоминал Угай.

Дмитрия отпустили, так и не выдав копию протокола. Позже он узнал, что судья вернула его дело «ввиду многочисленных процессуальных нарушений и отсутствия состава правонарушения». Через два месяца появился новый — исправленный — протокол. Его судья приняла.

«Существо административного правонарушения: гражданин Угай Д. В. 22 октября 2016 года в 17:55 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 74, в помещении лофт-проекта «Этажи», принадлежащем на правах собственности ОАО «Смольнинский хлебозавод», осуществлял миссионерскую деятельность от имени «Шри Чайтанья Сарасват Матх» — культурного центра международной вайшнавской миссии (Угай отрицает, что читал лекцию о йоге от имени какой-либо организации — Прим. ред.), — выражавшуюся в публичном распространении информации о вероучении вайшнавизма (одном из направлений индуизма) словесно среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения». Из протокола об административном правонарушении

Свидетели

Причиной полицейского интереса к лекции Дмитрия Угая стала жалоба 33-летнего петербуржца Наиля Насибулина. «Росбалт» пишет, что «в свое время его жена и сестра ушли в секту» — к адептам Ноосферного образования, как он рассказывал телеканалу «Мир 24» еще в апреле.

В своем заявлении житель Петербурга написал следующее: «Предполагаю, что будет осуществляться миссионерская деятельность, направленная на вовлечение новых адептов религиозного движения «Сознание Кришны» с распространением религиозной литературы и проведением молитвенных собраний с чтением мантр (молитв)». Фамилия Угая в тексте не фигурирует.

В ночь после суда Наиль подробно пояснил свою позицию, ответив на запросы СМИ (в том числе The Village): «Я писал обращение по поводу всего комплекса мероприятий, с Дмитрием я не знаком».

«После написания обращения я отправился сам на мероприятие для того, чтобы своими глазами увидеть и своими ушами услышать, что именно там будет происходить. Проповедник утверждает, что меня не было на лекции, — это неправда, я прослушал лекцию от начала до конца, сидя на ковре во втором ряду в непосредственной близости от лектора. После того, как лекцию прервали, Дмитрий еще какое-то время мог свободно общаться со слушателями и, отвечая на их вопросы, рассказывал о занятиях в храме в Лахте и приглашал туда новых молодых людей, которые не были там ни разу. Никакого силового воздействия со стороны сотрудников полиции лично я не видел, я наблюдал за его задержанием до выхода на улицу».

На странице Наиля Насибулина в соцсети указано, что он не женат, мировоззрение — православие («являясь православным христианином, я не являюсь православным функционером», — уточняет он). Цитирует Библию, постит Цоя и БГ. Скорбит по доктору Лизе — кстати, как и Дмитрий Угай на своей странице в той же соцсети. На суде 9 января Наиль замечен не был.

Похоже, не было на суде и двух свидетельниц, привлеченных полицией. Латышевский уверяет, что и на самой лекции этих женщин он не видел. Вот цитата из объяснения одной из свидетельниц, 27-летней Марии Тресиковой: «В ходе лекции у меня сложилось впечатление, что мужчина пропагандирует философское и религиозное учение восточного характера. Основываясь на знаниях, полученных мною из открытых источников, я полагаю, что лектор пропагандировал вайшнавизм (одно из основных направлений индуизма, отличительной особенностью которого является поклонение Вишну и его аватарам — Прим. ред.)».

Юрист грустит об отсутствии на суде автора цитаты: «Я более чем уверен: если бы она пришла сюда и мы смогли задать ей вопросы, стало бы ясно, что она не отличает основы буддизма от основ индуизма. При этом в ее объяснении используются специализированные термины. Из беседы с участковым у меня сложилось мнение, что они были написаны под диктовку».

Наиль Насибулин, написавший заявление на Vedalife, говорит: «Я не имею ничего против лично г-на Угая и апологетов его религиозного движения, я лишь хотел бы, чтобы они говорили людям правду о себе и о своей организации. Виновность или невиновность должен установить суд». И заключает: «Да поможет Господь всем участникам этого судебного процесса».

Последствия

Рядом с Латышевским стоит председатель Российско-индийского культурного общества (Inrucs) Татьяна Беляева. Она рассказывает, что собирала для суда подписи в поддержку Дмитрия Угая: «Вся эта ситуация просто портит отношения двух культур, в Петербурге ведь живет очень много индусов». «Я общался с ними, они очень обеспокоены: „Ваше государство собирается запретить йогу? А потом что — аюрведу, индийские танцы и фильмы?“ — добавляет Латышевский. — „Это же абсурд. То же самое, как если бы в Индии запретили Пушкина и Достоевского“».

Один из привлеченных защитой экспертов не под запись делится другим соображением: нынешняя история с йогой в конечном счете срикошетит по всем верующим, в том числе православным. Религиовед считает, что под определение миссионера можно подогнать много кого, например «одного известного депутата, недавно переехавшего в Москву», если тот в интервью станет призывать население в храмы.

Дмитрий Угай веб-программист В своей лекции я не опирался на религиозные произведения. Я не называл имена религиозных деятелей. Не подчеркивал преимущества какого-либо вида йоги над другими видами йоги. Я не убеждал людей в преимуществах конкретного индуистского вероисповедания. Я не призывал их молиться, совершать культовые или обрядовые действия. Я не приглашал вступать в ряды какой-либо религиозной организации. Никакой миссионерской деятельности при всем желании в моей лекции нельзя заметить.

Сергей Латышевский адвокат Лекция Дмитрия Угая была посвящена философии индийской культуры, неотъемлемой частью которой является йога. Важно напомнить, что о йоге говорил наш президент Владимир Владимирович Путин на встрече с премьер-министром Индии в прошлом году. В 2017 году в третий раз будет проводиться Международный день йоги. Мы считаем, что такое поведение правоохранительных органов может испортить наши отношения, в том числе с индусами, которые здесь проживают. Я считаю, что интерес правоохранителей связан с существованием палочной системы. Это всего второе дело в Петербурге по статье 5.26 КоАП РФ. Сотрудникам полиции надо отрапортовать, что они провели мероприятия по закону Яровой: нашли кого-то и наказали.

Ранее

Статью 5.26 КоАП РФ приняли в так называемом пакете Яровой в июле 2016 года. Декларируемая цель новых законов — противодействие террористической деятельности. Часть поправок касается регулирования религиозно-миссионерской деятельности.

В августе «Ведомости» писали, что первыми жертвами закона Яровой стали представители религиозных меньшинств, в частности баптисты и пятидесятники.

Дмитрий Угай не первый верующий в Кришну, которого пытаются привлечь по новой статье. Ранее аналогичное дело заводили в Карачаево-Черкесии против кришнаита Вадима Сибирева, однако в итоге суд прекратил производство в связи с отсутствием состава правонарушения.

В Петербурге по статье 5.26 до сих пор привлекали лишь однажды. В августе мировой суд Фрунзенского района приговорил к штрафу в 5 тысяч рублей архиепископа «Украинской реформаторской православной церкви» Сергея Журавлева. Журавлева так же обвиняли в незаконной миссионерской деятельности. Он так же не признавал себя виновным.

Обложка: Антон Ваганов/Коммерсантъ