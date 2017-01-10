Полицейские Восточного административного округа задержали мужчину, подозреваемого в хищении статуи с территории парка «Сокольники». Об этом The Village сообщили в пресс-службе МВД.

В отдел полиции с сообщением о краже обратился представитель службы безопасности парка. «Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Сокольники установили, что в ночное время неизвестный, находясь на территории парка, похитил позолоченную статую», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места преступления, им оказался 32-летний москвич. Он признался, что похитил скульптуру во время прогулки по парку, решив подарить ее своей девушке. По предварительной оценке, стоимость статуи составляет 3 миллиона рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.