Число россиян, выехавших за границу на новогодние праздники, увеличилось на 10 % по сравнению с аналогичным периодом на стыке 2015 и 2016 годов. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, наибольшей популярностью среди российских туристов пользовались Таиланд, Вьетнам и Доминиканская республика. За ними с большим отрывом расположились экскурсионные туры и горнолыжные курорты Европы. На прошлый же Новый год большинство россиян решили провести праздники дома из-за недостатка средств не только на отдых за рубежом, но и на поездки по стране.

Ломидзе отмечает, что праздничный всплеск активности отечественных туристов позволил скорректировать общее падение выездного турпотока из России в 2016 году. За первые 11 месяцев он сократился на 6 %, преимущественно — из-за закрытия Египта и Турции. Помимо Таиланда, Вьетнам и Доминиканы наибольшим спросом в этом период также пользовались Греция, Испания, Финляндия, Тунис, Кипр, Италия, Болгария и Хорватия. Итоговую оценку изменения турпотока в АТОР пока не назвали.