Несколько сотрудников Минэкономразвития и Росимущества дали показания против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя Романа Нестерова.

«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», — сказал следователь, не уточнив других деталей. Следствие опасается, что Улюкаев может надавить на своих бывших подчиненных.

Министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Сам Улюкаев на допросе отказался признать вину в получении взятки и назвал случившееся с ним провокацией. Экс-министра отправили под домашний арест до 15 января 2017 года.