Министерство здравоохранения предлагает включить лекарства для избавления от физической и психологической зависимости от табака в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новую антитабачную концепцию, разработанную ведомством.

Из документа следует, что в России планируется оказывать государственную поддержку курильщикам, решившим отказаться от вредной привычки. Она будет заключаться в предоставлении бесплатной медицинской помощи страдающим от синдрома отмены табака через систему ОМС, то есть по медицинским полисам. Через нее же будут распространяться и соответствующие лекарственные препараты, закупками которых занимается государство.

Ранее также стало известно, что новая антитабачная концепция включает в себя целый комплекс более жестких, в том числе запретительных мер. В частности, Минздрав предлагает запретить продажу сигарет всем родившимся после 2014 года даже после достижения ими совершеннолетия. Еще одна инициатива направлена против курильщиков на работе: предполагается, что их рабочий день будет увеличиваться в соответствии с количеством сделанных перекуров. Кроме того, планируется ввести повсеместный приоритет некурящих над курильщиками — последние должны будут потушить сигарету в любом помещении, как только их об этом попросят.

Предполагается, что реализация всех перечисленных выше инициатив позволит снизить распространенность потребления табака среди россиян до 25 %. С 2009-го по 2016 год этот показатель уже сократился с 39 до 33 %.

Сейчас новая антитабачная концепция находится на рассмотрении в федеральных ведомствах. В частности, документ изучают представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минкультуры и ФТС. В Госдуме заявили, что программа нуждается в тщательных доработках. В Кремле воздержались от комментариев, так как работа над документом еще ведется.