В кафе «Есенин» в центре Москвы случился пожар. Оттуда эвакуированы около 30 человек, двое пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В 16:00 в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании на Новой площади, дом 8, строение 2», — говорится в сообщении. Огонь распространился в щитовой на площади 10 квадратных метров. В 16:27 возгорание было ликвидировано.

Получившим травмы во время пожара людям оказывают медицинскую помощь.